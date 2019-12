Kawhi Leonard élu athlète de l’année par l’Associated Press

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Chaque année fin décembre l’Associated Press dévoile son athlète de l’année et en 2019 c’est de nouveau un basketteur qui est plébiscité. Il s’agit du Clipper Kawhi Leonard, qui a conduit les Raptors au titre, le premier de leur histoire et le premier pour une franchise canadienne. Économisé tout au long de la saison il a réalisé des playoffs monstrueux pour guider les siens à la victoire avec en prime le titre de MVP des finales, son second en carrière.

Il succède à LeBron James et devance largement Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Rafael Nadal et Giannis Antetokounmpo.

Il est le 5ème basketteur à recevoir ce prix après Larry Bird (1986), Michael Jordan (1991 à 1993), LeBron James (2013, 2016, 2018) et Stephen Curry (2015).