Miami ou l’art de « trouver un moyen » de gagner; Erik Spoelstra : « Les gens dénigrent l’Est depuis tellement longtemps »

Miami a décroché une 4ème victoire d’affilée vendredi en venant à bout d’Indiana, 113-112, à l’AmericanAirlines Arena. L’équipe possède le meilleur bilan de la ligue à domicile, et se classe 3ème à l’Est derrière Boston et Milwaukee grâce à son meilleur bilan sur les 31 premiers matchs d’une saison depuis un 24-7 en 2013-14. Menée d’un point à moins d’une minute du buzzer contre les Pacers, l’équipe a été délivrée par un floater signé Goran Dragic à 6.8 secondes.

« Le ballon ne voulait pas rentrer mais on a réussi à prendre deux énormes rebonds offensifs puis le ballon est venu à moi et j’étais ouvert. Ces deux rebonds parlent d’eux-mêmes. On ne va jamais rien lâcher. C’est notre mentalité, c’est notre ADN. Les shoots ne vont pas toujours rentrer, donc il faut se battre, défendre, aller au rebond. » Goran Dragic via Miami Herald

« Les rebonds nous ont posé problème tout au long du match. On savait que c’était une équipe athlétique. Ils shootent et ils vont les chercher. On ne les a pas bloqués. La dernière possession a été la plus importante du match et on leur donne trois occasions dessus. » Nate McMillan, coach des Pacers