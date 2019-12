Pour l’instant les Pelicans n’auraient aucune intention d’échanger leurs vétérans

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Les New Orleans Pelicans espéraient clairement que leur saison 2019-20 se passerait mieux. Le plan de David Griffin était clair : entourer ses jeunes joueurs de vétérans comme Jrue Holiday et JJ Redick afin d’être compétitif dès cette saison. Mais la blessure de Zion Williamson et les très mauvais résultats ont fait déchanter les Pelicans.

De ce fait il commence à y avoir des rumeurs sur des possibles trades, notamment des vétérans Jrue Holiday et JJ Redick, qui ne s’attendaient pas à de tels mauvais résultats et qui aimeraient sans doute pouvoir jouer au moins les playoffs. Il y a justement des rumeurs contradictoires sur la position de David Griffin. Il se murmurait que Jrue Holiday était disponible au bon prix, ce que le boss a démenti, et que JJ Redick n’était pas sur la liste des transferts.

Si on en croit Shams, toujours bien renseigné, le message de David Griffin serait toujours le même à ceux qui l’appellent : Il veut continuer d’être compétitif et Holiday, Redick, mais aussi Derrick Favors feraient toujours partie de ses plans.

On peut penser aussi qu’il aimerait voir ce que peut donner cette équipe au complet, ce qui n’a pas été le cas depuis le début de l’exercice. Il est aussi à noter qu’Holiday et Redick sont sous contrat jusqu’en 2020-21, il n’y a donc pas besoin de se précipiter pour New Orleans.