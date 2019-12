Programme NBA : Les Lakers et les Mavs se retrouvent; Raptors, Rockets et Nuggets enchaînent

Programme très light ce soir après une des plus grosses soirées de la saison. Seules 10 équipes seront sur le pont mais on aura une belle affiche pour finir la nuit entre les Lakers et les Mavs. Les Raptors accueillent le Thunder, les Rockets sont à New Orleans et enfin les Kings tenteront de mettre fin à leur série mais pas simple à Denver.

00h00 : Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder en direct sur beIN Sports 3

02h00 : Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets en direct sur beIN Max 4

02h00 : New Orleans Pelicans – Houston Rockets

02h00 : Denver Nuggets – Sacramento Kings

03h30 : Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks