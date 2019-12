Toronto prend sa revanche sur Noël en donnant la fessée aux Celtics, stoppés dans leur élan !

Battus 118-102 devant leur public le jour de Noël par Boston, les Raptors ont pris leur revanche cette nuit en s’imposant 113-97 au TD Garden. Kyle Lowry a signé 30 points (10/17, 4 rebonds, 7 passes), Serge Ibaka 20 points (9/14, 10 rebonds), Patrick McCaw 18 points (8/12, 7 rebonds, 8 passes) et Fred VanVleet 18 points (5/19, 5 passes, 5 interceptions) également dans ce qui est seulement la 2ème défaite à domicile des Celtics cette saison.

Sans 2 de ses 4 meilleurs scoreurs en l’absence de Pascal Siakam (aine) et Norman Powell (épaule) mais aussi sans Marc Gasol (ischio), les Raptors n’ont jamais été menés dans ce match, et mettent fin à leur série de 2 défaites. Emmenés par Kemba Walker (30 points à 11/23, 2 rebonds et 2 passes), Jaylen Brown (17 points à 5/12 et 5 rebonds), les Celtics – menés 59-54 à la pause – ont réussi un 10-0 pour passer d’un déficit de 13 points à un score ramené à 70-67 en milieu de 3ème quart-temps, mais les Raptors ont rapidement répondu avec un 8-0 marqué par des 3-points de McCaw et VanVleet. Ils ont ensuite dominé le dernier quart 24-18. Jayson Tatum a été tenu à 12 points à 3/7, son équipe à 39.7% aux tirs (contre 52.4%).

Toronto, 22 ballons perdus à 14, a dominé le rebond 53-31 et rentré 14 tirs à 3-points (contre 7).