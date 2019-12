Donovan Mitchell a retenu la leçon face à Patrick Beverley : « J’ai appris ça dès mon 4ème match NBA »

Les Clippers réussissent plutôt bien au Jazz cette saison : en trois confrontations, dont deux en tout début de saison, l’équipe l’a emporté deux fois. Et tout particulièrement à Donovan Mitchell, auteur de 30 points à 13/23, 7 rebonds et 9 passes dans la victoire d’Utah 120-107 à Los Angeles samedi soir. Après le match, un journaliste lui a demandé ce qu’il avait appris de ses duels avec la teigne Patrick Beverley.

« Je crois que ce que j’ai appris dès mon année rookie quand tu joues Patty Bev, c’est qu’il ne faut rien dire. Ça devait être mon troisième ou quatrième match NBA (4ème, 24 octobre 2017, il avait terminé à 19 points à 7/20), j’ai dit quelque chose après avoir fait une petite série et après ça, je n’ai plus marqué un seul point. » Donovan Mitchell via ClutchPoints