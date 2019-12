Pour la réception du Heat de Miami, les Wizards de Washington étaient privés de 7 joueurs, dont leur star Bradley Beal. On ne donnait pas cher de leur peau face à une des meilleures équipes de ce début de saison, mais ils ont réalisé un des plus beaux exploits de premier tiers d’exercice en mettant KO le Heat. Ils l’emportent 123-105 dans le sillage d’un improbable trio Ian Mahinimi (25 points, record en carrière, à 10/11 dont 2/3 à 3-pts, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres), Jordan McRae (29 points à 9/14 dont 6/8 à 3-pts, 4 rebonds et 8 passes) et surtout un « inconnu » : Garrison Matthews. Ce dernier, non drafté à sa sortie de Lipscomb, comptait jusque là 30 points en NBA, mais il s’est fait un nom cette nuit, dynamitant la défense floridienne avec 28 points à 6/9 dont 4/7 à 3-pts pour un plus/minus de +22 en 29 minutes. Des records en carrière en pagaille pour celui qui n’avait jamais marqué plus de 6 points.

« Beaucoup de gars ont été spectaculaires. Ian a fait du super boulot des deux côtés du terrain. Garrison est entré en jeu et a été agressif et confiant. Puis Jordan. Jordan est un scoreur qui peut entrer en jeu et mettre des paniers. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. » Scott Brooks

Après la rencontre, interrogé au sujet des nombreux absents, Scott Brooks confiait

« Pas d’inquiétude, nous avons Garrison. » Brooks

Garrison et ses 1 800 followers sur Twitter avant la rencontre, qualifié de ‘Joueur inconnu’ sur l’appli fantasy league d’ESPN, a affolé les compteur, avec notamment 13 lancers tentés, pour 12 réussites. Il faut dire qu’il a été victime de la faute sur 3 tentatives de loin. Il a été chaud et agressif toute la soirée, comme s’il avait été toute sa vie un 6e homme de luxe qui dynamite la défense adverse.

« En tant que shooteur, quand tu vois le premier shoot rentrer, tu as le sentiment que tu peux tout mettre. Il nous manque énormément de joueurs et de scoring en attaque, donc c’était le moment pour que quelqu’un élève son niveau. » Matthews

En dernier quart, lorsqu’il s’est avancé sur la ligne des lancers pour scorer ses 26, 27 et 28ème points, des ‘MVP! MVP!’ sont descendus des tribunes.

« Il y a eu une montée d’adrénaline, c’est certain. C’est quelque chose que je n’avais jamais vécu avant. J’ai eu la chair de poule quand j’ai entendu que le public devenait fou, et c’est quelque chose que je n’avais jamais expérimenté et que je ne l’oublierai jamais. » Mathews

Voilà de gros points marqués pour un joueur qui confie manquer un peu de confiance alors que son avenir en NBA est incertain puisqu’il tente de s’y faire une place.

« Je n’ai pas toujours été comme ça. Depuis que je suis arrivé ici je n’avais pas la confiance que j’avais à la fac parce que tu pars de tout en bas et tu affrontes des gars qui sont plus grands, plus rapides et plus athlétiques. C’est vraiment bien plus difficile de pouvoir dégainer. » Matthews

Via Washington Post et The Athletic