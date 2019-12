Giannis Antetokounmpo fait souffrir le cercle et les Bulls pour son retour; Milwaukee 1ère équipe à 30 victoires !

De retour après 2 matchs manqués pour reposer un dos douloureux, Giannis Antetokounmpo a aidé les Bucks à décrocher une 30ème victoire cette saison cette nuit à Chicago, 123-102. Le MVP en titre a signé 23 points à 8/14, 10 rebonds et 6 passes en 27 minutes seulement car il a pu être dispensé des 5 dernières minutes de la rencontre en raison de l’écart.

Khris Middleton a ajouté 25 points, Eric Bledsoe – de retour après 8 matchs manqués pour soigner sa cheville – 15 points en 16 minutes alors qu’en face Zach LaVine n’a shooté qu’à 7/23 pour 19 points, devant Lauri Markkanen et Coby White (18 points chacun) et Wendell Carter Jr. et ses 10 points et 11 rebonds.

Les Bulls ont manqué leurs 6 premiers tirs et Milwaukee ne s’est pas fait prier pour en profiter avec un 8-0 d’entrée puis un 31-20 après 12 minutes de jeu. À 9/29 dans le 1er quart, les Bulls ont soudainement pris feu de loin avec un 8/14 dans le 2ème et l’équipe est finalement passée devant pour la première fois du match sur un shoot près du cercle signé White, 52-51. Antetokounmpo a rapidement répondu avec une claquette de l’autre côté et Milwaukee était devant 55-52 à la pause. L’équipe a tenté 15 lancers-francs (12 réussis) en 1ère mi-temps, soit… 15 de plus que Chicago.

Milwaukee n’a pas laissé de place au doute à la reprise avec un 17-4 d’entrée portant le score à 72-56, puis 95-77 après 3 quarts-temps. Kyle Korver à 3-points en a rajouté une dernière couche après 2 minutes et demi de jeu dans le 4ème, 105-81.