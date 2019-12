Gros comeback des Suns à Portland ! Le 3-pts clutch et la petite provoc’ qui va avec pour Kelly Oubre Jr.; Devin Booker on fire

Les Suns ont infligé une 4ème défaite de suite aux Blazers à Portland cette nuit, 122-116. Devin Booker (33 points à 9/19, 15/15 aux lancers-francs, 6 rebonds, 7 passes) et Kelly Oubre Jr. (29 points à 11/21, 5 rebonds, 3 interceptions), auteur d’un 3-points clutch à 43.8 secondes de la fin (suivi d’un baiser envoyé au public) pour le +6, 120-114.

Ricky Rubio a également été très important avec ses 18 points à 7/13, 5 rebonds et 13 passes. Elie Okobo a joué presque 5 minutes et distribué 2 passes décisives. En face Damian Lillard a signé 33 points (10/20, 5 rebonds, 7 passes) pour Portland, C.J. McCollum 25 (11/21) et Hassan Whiteside 16 points et 22 rebonds. Carmelo Anthony a lui arrosé avec 10 points à 4/16. Lillard a rentré ses 5 premières tentatives à 3-points et marqué 16 points dans le 1er quart, dominé 38-19 par des Blazers qui ont compté plusieurs fois 19 points d’avance, mais Phoenix a bouclé la 1ère mi-temps sur un 8-0 pour revenir à 64-55.

Après 3 quarts-temps, Portland avait toujours l’avantage, 89-83. Oubre à 3-points a réduit l’écart à 108-107 à 3’31, une claquette de Deandre Ayton (6 points à 3/9 et 12 rebonds en 20 minutes en sortie de banc) a ensuite donné un premier avantage aux Suns depuis le 1er quart à 2’48 de la fin, et Booker a creusé un écart de 5 points ensuite, 115-110. Lillard a ramené les siens à 115-113 à 1’13 sur un and one, mais Booker lui a répondu avec un layup main gauche, 117-113. Le Blazer a trouvé un layup derrière à 38 secondes de la fin pour revenir à 4 points, mais Oubre Jr. a ensuite tué le match de loin.