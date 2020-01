Al Horford : « Offensivement je suis très limité dans ce que je peux faire »

Parmi les principaux free agents sur le marché, Al Horford a finalement choisi les Sixers pour jouer avec Joel Embiid et Ben Simmons, et pour avoir une bonne chance de jouer le titre. Pour le moment son association avec Joel Embiid est loin de faire des ravages et son rôle est assez limité offensivement, même si Brett Brown aimerait l’impliquer plus sur pick & roll.

« Je suis là pour l’équipe et je fais ce que je peux pour nous aider. Mais offensivement je suis très limité dans ce que je peux faire. Je ne peux pas contrôler ça. Tout ce que je dois faire c’est m’assurer d’être là pour l’équipe, d’essayer de faire tout ce que je peux pour nous aider à gagner. » Horford

Il n’est pas une des premières options de l’équipe et ses stats le montrent : 12.4 points par match, sa plus faible moyenne depuis la saison 2011/12, et son pourcentage (45%), tout comme sa moyenne de rebonds (6.5) sont les plus bas de sa carrière. Plus difficile de trouver son rythme et son adresse lorsqu’on touche peu le ballon en attaque, bien moins que ce à quoi il a été habitué toute sa carrière.

« Joel et Tobias sont en quelque sorte les gars qui ont la plupart des shoots. Ben a le ballon. J-Rich et Al essayent de s’intégrer. » Brett Brown

Il confie que pour le moment sa saison ne se passe aussi bien qu’il aimerait

« Ce n’est pas aussi bien que je voudrais. Je n’ai pas encore trouvé mon rythme avec l’équipe. » Horford

En pro, il fait ce qu’on lui demande, sans broncher.