Avec un Chris Paul clutch, le Thunder renverse les Mavs de Luka Doncic, maladroit en fin de match

Le Thunder continue sur sa superbe lancée en dominant les Dallas Mavericks à la maison sur le score de 106-101. Ils s’accrochent aux playoffs en portant leur bilan à 18-15 avec 7 victoires lors de leurs 8 dernières sorties. Quant aux Mavs, ils piétinent un peu dernièrement et sont désormais à 21-12.

Comme souvent OKC a été mené par ses arrière Chris Paul (17 points à 7/15, 8 rebonds et 7 passes), Dennis Schröder (20 points à 7/17, 7 rebonds et 4 passes) et Shai Gilgeous-Alexander (19 points à 6/15 et 10 rebonds). Danilo Gallinari a lui été aussi très précieux ave 20 points à 8/14. OKC ne shoote qu’à 42.9% mais capte 18 rebonds offensifs et ne perde que 11 ballon. Surtout ils ont limité l’attaque texane, la meilleure de la ligue, à 35.5% dont un 15/51 à 3-pts. Luka Doncic est le seul à surnager avec 35 points à 12/29 mais 3/16 de loin, 10 rebonds et 7 passes en l’absence de Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis.

CP3 a été décisif en scorant 13 de ses 17 points en dernier quart. Dallas pensait avoir fait le plus dur sur un shoot à 3-pts de Doncic qui a porté le score à 99-92 mais CP3 a ramené les siens et leur a donné l’avantage sur deux paniers de suite dont le dernier à 41.3 secondes du buzzer. Doncic a perdu le ballon et Schröder a rentré un de ses deux lancers et Doncic a échoué à 3-pts, pliant l’affaire.