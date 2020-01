All-Star Game NBA : le premier point sur les votes dévoilé !

- in Infos NBA

By ClemFiz

Les votes des fans pour le All-Star est ouvert depuis le 25 décembre et deux joueurs se détachent pour le moment du lot : Luka Doncic (Dallas Mavericks) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Les premiers résultats en détail ci-dessous.

Les deux joueurs qu’on attendait le moins ? Tacko Fall et Alex Caruso.

On rappelle que le vote des fans compte pour 50%, les 50% restants étant déterminés par les joueurs (25%) et les médias (25%). On connaîtra les résultats définitifs le 23 janvier prochain.

Deux prochains points sur les votes sont prévus les 9 et 16 janvier.