Le Magic rebondit avec la manière

Après 2 défaites de rang le Magic réagit en s’imposant à Washington avec la manière 122-101 et porte son bilan à 15-19. Ce succès a toutefois été gâché par la blessure au genou de Jonathan Isaac, qui va passer une IRM pour en savoir plus sur ce qui est pour l’instant une hyperextension du genou.

Le Magic a été mené par un super DJ Augustin, auteur de 25 points à 7/15 et 9 passes, bien épaulé par le quatuor Nikola Vucevic (20 points à 8/20 dont 3/6 à 3-pts et 12 rebonds), Evan Fournier (18 points à 7/16 dont 2/6 à 3-pts), Markelle Fultz (16 points à 6/12 et 8 passes) et Terrence Ross (15 points à 6/10 dont 3/6 à 3-pts). Le Magic shoote à 47.4% dont un 12/32 à 3-pts, perd seulement 9 ballons et capte 11 rebonds offensifs. En face le retour de Bradley Beal, auteur de 27 points à 8/20 n’aura pas suffi. Le reste du 5 majeur ne brille pas et les Wizards terminent à seulement 37.9% aux tirs dont un 9/31 de loin.

C’est en seconde mi-temps que les Floridiens ont fait la différence. S’ils ont été aux commandes la majeure partie du temps en première mi-temps les Wizards ont fait l’accordéon à plusieurs reprises et à la pause, tout était encore à faire 62-58. C’est sur un 9-0 grâce à Vucevic, Fournier et Fultz au retour des vestiaires qu’Orlando a pris le large. Les Floridiens ont entamé le dernier acte avec 11 poins d’avance et on fait parler leur défense en limitant Washington à 18 unités. L’écart a enflé pour atteindre 20 points sous l’impulsion d’Augustin et Mo Bamba.