Les Bucks ont eu très chaud face à une des pires équipes de la ligue, qui plus est décimée; Giannis Antetokounmpo obligé de s’employer

On pensait que ce serait une formalité, mais les Bucks ont eu le plus grand mal à battre des Wolves décimés. Ils l’emportent sur le score de 106-104 et portent leur bilan à 30-5 alors que les Wolves s’inclinent pour la 13ème fois en 14 rencontres, privés de Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

Giannis Antetokounmpo a dû s’employer et signe son 30ème double-double de la saison avec 32 points à 13/22 dont 3/7 à 3-pts, 17 rebonds, 4 passes et 2 contres. Khris Middleton arrose avec 13 points à 5/18 dont 2/7 à 3-pts, Brook Lopez ajoute 11 points à 5/12 dont 0/5 de loin et Eric Bledsoe signe 10 points à 4/10 et 6 rebonds. Milwaukee a connu une mauvaise soirée en attaque avec 42.6% dont un 9/36 à 3-pts, un vilain 17/26 aux lancers, et pas moins de 17 ballons perdus. Ils compensent avec 12 rebonds offensifs et une bonne défense puisque les Wolves sont limités à 37.4% dont un 15/46 à 3-pts. Shabazz Napier est le meilleur scoreur des Wolves avec 22 points à 7/13 alors que Gorgui Dieng ajoute 15 points à 4/14 et 6 rebonds. Pas moins de 4 remplaçants scorent entre 10 et 12 points.

Les Bucks ont connu un début de match catastrophique puisqu’ils ont mis 3’30 avant de scorer leurs premiers points et se sont retrouvés menés 7-0 puis 13-4. En difficulté en attaque, ils ont inscrit seulement 19 points en premier acte et ont viré derrière 19-23. Il a fallu attendre 3’20 en second quart pour qu’ils prennent pour la première fois la tête sur une action à 3-pts de Brook Lopez, 31-29. Les débats ont continué d’être équilibrés et malgré 34% aux tirs ils ont viré devant 52-51. Un 15-6 au retour des vestiaires conclu par un 3-pts de Giannis leur a permis de prendre 10 points d’avance et d’entamer finalement le dernier acte avec une avance 77-71. Le dunk de Culver sur Lopez a remis les Wolves à une possession, mais il a pris une faute technique et Kyle Korver a scoré à 3-pts pour garder les Bucks aux commandes 87-81. Minnesota a répondu avec 5 points de suite pour revenir à une unité, mais Giannis sur un layup et Middleton à 3-pts ont mis fin au run. Les visiteurs ont fait un dernier retour dans la dernière minute. Avec un lancer sur deux, Dieng a remis les siens à 2 unités à 46.2 secondes de la fin. Pat Connaughton a raté son layup et les Wolves ont eu un ballon pour égaliser, mais Dieng a échoué à 3 secondes du terme.