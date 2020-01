Poster dunk + technique pour le rookie Jarrett Culver, Ryan Saunders a KIFFÉ

Son équipe menée 83-79 à un peu plus de 9 minutes de la fin du 4ème quart-temps à Milwaukee la nuit dernière, Jarrett Culver (20 ans, 1,98 m) est venu poser un méchant poster sur Robin Lopez. Le rookie 6ème choix de la draft sorti de Texas Tech en a profité pour chambrer le pivot droit dans les yeux, ce dernier n’a pas apprécié et les deux ont dû être séparés dans la foulée.

Culver a écopé d’une technique sur la séquence, et donné indirectement un point gratuit à Khris Middleton sur la ligne. Un point qui n’a pas du tout, mais alors pas du tout dérangé son coach, Ryan Saunders.

Hey Coach, how do you really feel about @jarrettc08’s dunk over Robin Lopez? 😂 pic.twitter.com/WYKOoNhohz

