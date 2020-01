Programme NBA : Toronto en visite à Miami; Les Clippers accueillent les Pistons

D’habitude le jeudi soir c’est light en NBA mais le calendrier a été un peu chamboulé avec le 1er janvier, de ce fait ce soir pas moins de 9 matchs vous attendent. Rien d’extraordinaire toutefois même si on suivra le Pacers – Nuggets, le Heat – Nuggets ou encore Mavs – Nets et Clippers – Pistons. Match aussi intéressant dans la course aux playoffs entre les Spurs et le Thunder.

01h00 : Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets

01h00 : Indiana Pacers – Denver Nuggets

01h30 : Miami Heat – Toronto Raptors en direct sur beIN Max 7

02h00 : Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors

02h00 : Chicago Bulls – Utah Jazz

02h30 : San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder

02h30 : Dallas Mavericks – Brooklyn Nets en direct sur beIN Sports 1

04h00 : Sacramento Kings – Memphis Grizzlies

04h30 : Los Angeles Clippers – Detroit Pistons