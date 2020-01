Nouveau record en carrière pour Michael Porter Jr., intenable ! Denver se reprend

- in Denver Nuggets

By ClemFiz

Menés de jusqu’à 14 points en 1ère mi-temps à Indianapolis après avoir encaissé 37 points dès le 1er quart, les Nuggets ont réussi à s’imposer 124-116 jeudi soir. Pour cela ils peuvent notamment remercier Michael Porter Jr., auteur de 25 points (record en carrière) à 11/12 et 5 rebonds en même pas 23 minutes de jeu alors que Nikola Jokic (22 points dont 12 dans le dernier quart, 7/15 et 7 rebonds en 24 minutes) a été gêné par les fautes !

Denver est passé devant pour la première fois du match sur un 3-points du natif d’Indianapolis Gary Harris à 9’16 de la fin du 3ème quart-temps, 73-72. Jeremy Lamb (30 points à 9/13) lui a répondu de loin et les deux équipes se sont rendues panier pour panier avant un 3-points et un shoot à un peu plus de 5 mètres signés Monte Morris – servi par Porter – pour le +4, 92-88.

Les Nuggets (3ème victoire en 4 matchs) ont ensuite démarré le dernier quart par un 11-6 (103-94) et Indiana n’a pas réussi à faire mieux qu’un retour à 107-104 à 6’31 de la fin. Jokic et Porter ont inscrit 8 des 10 points suivants des Nuggets pour sécuriser la victoire. Domantas Sabonis a terminé à 18 points, 9 rebonds et 9 passes pour les Pacers.