Erik Spoelstra : « C’est ce que les jeunes joueurs devraient apprendre en arrivant en NBA »

Son équipe classée 22ème au defensive rating pour le mois de décembre avec 111.1 points encaissés pour 100 possessions en moyenne, Erik Spoelstra a décidé de consacrer l’entraînement de mercredi à la défense. Pendant 2 heures, l’équipe n’a fait que ça. Et cela a payé jeudi soir avec une victoire 84-76 sur les Raptors, 13ème meilleur offensive rating de la ligue avant la rencontre.

« On les a beaucoup gênés. On est toujours assez bons au rebond, on était sur les lignes de passes, on a mis la main sur beaucoup de ballons et dévié beaucoup de ballons. On était vraiment concentrés. C’est le genre de victoires qu’on aime parce qu’elles montrent vraiment de quoi vous êtes fait et comment vous êtes capables de gagner de différentes manières. On peut toujours compter sur la défense. Si les shoots ne rentrent pas, tu dois faire attention à ne pas perdre le ballon, prendre les rebonds et défendre. C’était une bonne victoire. Ça a montré ce qu’on est capable de faire en défense. » Jimmy Butler

La dernière fois que Toronto avait marqué aussi peu de points (défaite 96-76) remonte au 8 novembre 2015 … et c’était déjà à Miami. L’équipe a été limitée à 31.5% aux tirs, dont 14.3% à 3-points (6/42), les deux pires pourcentages de la saison de l’équipe. La zone, utilisée la majeure partie du match, a une nouvelle fois fait ses preuves pour la franchise floridienne.

« C’est une question d’attitude, d’effort et d’engagement de ce côté du terrain. Mais pour être honnête, on n’a pas travaillé un seul exercice de zone hier, donc voilà. » Erik Spoelstra

Des 4 joueurs à au moins 10 points de son équipe, Butler n’en faisait pas partie. Le quadruple All-Star a terminé à 8 points à 2/10 mais 4/7 aux lancers-francs, 12 rebonds, 7 passes et 2 interceptions en 34 minutes de jeu. Rien de nouveau pour lui, qui a déjà shooté sous les 35% dans 10 matchs cette saison et qui tourne à 42.4% et 27.6% à 3-points. Mais Butler est aussi le 3ème joueur NBA à obtenir le plus de lancers-francs avec 9.7 par match, et ses moyennes au rebond (6.8) et aux passes (6.6) sont les meilleures de sa carrière. En outre, il possède le meilleur plus/minus total de son équipe cette saison avec +219 (10ème NBA).

« Non, je ne suis pas inquiet (par rapport à ses pourcentages). Je sais que c’est ce que tout le monde va regarder, naturellement. Ça va, ça vient. Mais c’est ce que les jeunes joueurs devraient apprendre en arrivant dans la ligue je pense, ce que signifie vraiment le terme ‘max player’. Ce n’est pas une question de stats, pas une question de total sur le box score, ni de note à NBA 2K. Non. L’important c’est de savoir comment l’équipe fonctionne et est-ce que ce joueur fait gagner l’équipe. Il n’y a pas de débat là-dessus, il a un impact incroyable sur le fait qu’on gagne. C’est pour ça qu’on le voulait tellement ici. Ça devrait être ça la définition, mais ce n’est pas le cas. Trop souvent ça devient une histoire de stats, même chez les jeunes. Mais ce sont des stats vides, qui n’impactent pas le succès de l’équipe. » Erik Spoelstra

Miami limité à 18 points à 7/22 dans le 1er quart-temps et mené 20-18, Goran Dragic a lui relancé l’équipe dans le 2ème quart, avec 13 points à 5/7 (3/3 à 3-points) dans la période, dominée 24-19 à 52.6% aux tirs. Quant à Tyler Herro, il a lui inscrit 8 de ses 13 points (4 rebonds, 3 passes) dans le dernier quart, remporté 21-16. Bam Adebayo a terminé meilleur marqueur du Heat avec 15 points à 7/8 en plus de ses 14 rebonds, et Miami n’a toujours pas perdu 2 matchs d’affilée cette saison.

