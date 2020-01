Les Hawks s’activeraient : deux profils visés

- in Atlanta Hawks

By Christophe Brouet

Après une seconde partie de saison 2018-19 prometteuse, les Hawks étaient attendus et leur saison tourne au fiasco. S’ils n’ont pas été aidés par les blessures, l’effectif montre de grosses carences et selon The Athletic les dirigeants s’activeraient pour le renforcer, ce qui confirme les rumeurs relayées par Woj hier soir concernant des discussions d’un deal autour d’Andre Drummond.

Ils auraient ciblé deux profils : un pivot pour épauler John Collins dans la raquette et un meneur de jeu remplaçant en backup de Trae Young.

Toujours selon The Athletic, ils auraient aussi un oeil sur Steven Adams et leur ancien pivot Dewayne Dedmon, qui a demandé son transfert aux Kings. Pour le poste de meneur, pour le moment aucun nom n’a fuité.