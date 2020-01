Les Kings auraient contacté les Lakers pour Kyle Kuzma

Hier The Athletic rapportait que les Lakers seraient désormais à l’écoute des offres faites pour Kyle Kuzma, sans tenter de le transférer activement. Plusieurs franchises les auraient appelé à son sujet et on a un premier nom. Selon le NY Times les Sacramento Kings auraient tenté d’engager des discussions avec les Lakers.

Pour un échange entre les deux, le NY Times rapporte que les Kings seraient bien conscients qu’il faudrait lâcher Bogdan Bogdanovic dans un éventuel package. Ce dernier sera free agent avec restriction cet été. Il pourrait apporter du ball handling/création et du shoot aux Lakers.

Rappelons que Kuzma a joué pour Luke Walton aux Lakers.

