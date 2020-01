Première dans l’histoire des Clippers pour le trio Lou Williams, Paul George et Montrezl Harrell

Festival offensif entre les Clippers et les Knicks, et les Californiens en ont même profité pour battre un record de franchise puisque pour la première fois 3 joueurs ont signé au moins 30 points lors du même match. Le trio Pauul George (32 points à 9/14 dont 5/6 à 3-pts, 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, sorti pour 6 fautes à 7 minutes du terme), Lou Williams (32 points à 9/18 dont 6/10 à 3-pts) et Montrez Harrell (34 points à 13/21 et 6 rebonds) combine pour 98 points. C’est la première fois depuis 1970-71 que deux coéquipiers marquent 30 points en sortie de banc en saison régulière.