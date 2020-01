RJ Barrett : « Steve Nash m’a dit qu’en fait il était content de me voir faire face à un peu d’adversité »

À l’image de son équipe, le rookie RJ Barrett connait une première moitié de saison difficile. En grande délicatesse avec son shoot, le jeune Canadien, considéré longtemps comme le meilleur joueur de sa génération, peine à s’adapter et à briller en NBA pour le moment. Mais il a le soutien de son parrain Steve Nash, présent hier au Staples Center, qui voit le bon côté des choses et un avenir brillant.

« Il m’a dit de garder le cap. Qu’il y aura des hauts et des bas. Il m’a dit qu’en fait il était content de me voir faire face à un peu d’adversité. Que cela allait me rendre plus fort, notamment sur la durée. » Rj Barrett

« Ecoutez, il a 19 ans et c’est la première fois qu’il fait ça. Il est dans une équipe qui est nouvelle et dont les joueurs ne se connaissent pas bien. C’est un changement de paysage radical et c’est quelque chose qui prend du temps. Quoi qu’il arrive je m’attendais à de l’irrégularité. Mais il joue si bien par moment et le futur est vraiment, vraiment brillant. Et avec son professionnalisme et sa maturité, je ne le vois pas devenir moins qu’un joueur NBA fantastique. » Steve Nash