Une performance rare et même historique pour les Lakers et leurs intérieurs; LeBron James : « Un fait incroyable, remarquable »

Cette nuit les Lakers n’ont pas forcément été brillants offensivement, limités à 45.7% et surtout un 6/20 de loin. Mais la défense a répondu présente, notamment les intérieurs pour protéger le cercle. Ils ont totalisé pas moins de 20 contres, une marque qui n’avait pas été atteinte depuis 2001 (Toronto) et la meilleure performance pour la franchise depuis avril 1982 et les 21 contre Denver.

« Je trouve que c’est un fait incroyable. Remarquable. Dwight, JaVale et AD, ils nous rendent la vie facile. Savoir que tu as cette sécurité pour protéger le cercle derrière toi, c’est un sacré luxe. » LeBron James

Après avoir encaissé 68 points dans la raquette face aux Pelicans, ils ont cadenassé l’accès au cercle en limitant Detroit à 32 points dans la peinture et en contrant 25.6% de leurs tirs, soit le plus gros pourcentage dans l’histoire (depuis 1973-74, date d’instauration des stats sur les contres)

« Évidemment ça a été un facteur très important dans ce match. Nos trois bigs ont joué un basket exceptionnel. Je pense qu’en tant que groupe nous n’étions pas contents d’avoir pris 68 points dans la raquette face aux Pelicans. C’est sur ça que j’ai insisté lors de notre session vidéo hier et ces gars retirent de la fierté de protéger notre cercle comme ils l’ont fait ce soir. 20 contres, c’est vraiment spécial. Ces gars ont fait du super boulot. » Frank Vogel « Nous avons protégé le cercle. Lors du dernier match, nous avions pris plus de 60 points dans la raquette, c’est quelque chose que nous n’aimons pas et ce soir nous avons essayé de mettre l’accent sur la protection de la raquette. Je trouve que nos arrières ont fait du bon boulot pour ne pas faire faute et lorsque leurs arrières sont allés au cercle, ils ont utilisé leur verticalité et nous, les bigs, nous sommes venus en aide pour contrer. Nous avons fait du bon boulot là dessus, ce qui nous a permis de réaliser des contre-attaques. Nous voulons protéger la raquette du mieux possible et faire en sorte que si les équipes nous battent, elles le fassent depuis l’extérieur, pas l’intérieur. » Anthony Davis

Depuis le début de saison, les Lakers sont la meilleure équipe au contre avec 7.1 moyenne. Cette nuit Anthony Davis a contré pas moins de 8 tirs, JaVale McGee 6 et Dwight Howard 5. Davis et McGee sont le troisième duo de l’histoire à contre au moins 6 tirs dans un match. Dirk Nowitzki et Erick Dampier étaient la dernière paire à l’avoir fait en janvier 2005.

« Ils sont les premiers dans la ligue aux contres. Ils l’ont montré ce soir et ils ont fait du super boulot. » Christian Wood

« J’adore ça parce que ça permet à notre équipe de faire un stop et d’avoir une autre possession en transition, donc à chaque fois que je peux réaliser un contre, je pense que ça booste notre équipe. Pas simplement moi, n’importe qui. Je pense que notre banc est hypé quand un de nos coéquipiers fait quelque chose de spécial. Et nous prenons du plaisir, surtout quand Dwight agite son doigt.

Le fameux finger wag emprunté à Dikembe Mutombo.

« C’était dans le feu de l’action, j’essayais d’enflammer le public. J’en voulais encore plus. Andre est un gars coriace à contrer dans la raquette. Il a vraiment des pieds rapides. » Dwight « C’est un super conteur, mais je lui ai dit qu’il fallait qu’il soit un peu plus original et qu’il trouve quelque chose bien à lui. » Anthony Davis

