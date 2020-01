- in Atlanta Hawks

By Christophe Brouet

5 franchises dont les Lakers et les Sixers seraient sur le dossier Davis Bertans

Avec Marcus Morris, Davis Bertans serait une des cibles privilégiées des équipes prétendantes aux playoffs en quête d’un renfort. Il faut dire que l’ancien Spur effectue le meilleur début de sa carrière, en mode sniper, avec 15.4 points à 43.8% de loin en 8.6 tentatives, en plus de 4.9 rebonds. Blessé dernièrement, il est en plus en fin de contrat, ce qui facilite un trade, même si cet été il faudra sans doute mettre un gros chèque sur la table pour s’attacher ses services.

On en sait un peu plus sur les équipes qui sont sur le coup. NBC en cite en effet pas moins de 5 : Les Los Angeles Lakers, les Philadelphia Sixers, les Boston Celtics, les Denver Nuggets, et les les Atlanta Hawks.

Mais il ne sera pas simple de convaincre les Wizard, qui ont clairement fait savoir par l’intermédiaire de leur GM Tommy Sheppard, qu’ils avaient l’intention de le conserver et de le re-signer cet été. Toutefois, on peut penser que si une équipe met une grosse offre sur la table, il y réfléchira clairement à deux fois, surtout s’il faut mettre un très gros contrat sur la table pour le conserver cet été compte tenu des finances de la franchise.

A noter que le Letton, blessé depuis plusieurs semaines, devrait revenir d’ici la fin de la semaine.