Les Warriors coupent Marquese Chriss !

- in Golden State Warriors

By Christophe Brouet

Fin de l’aventure pour l’intérieur Marquese Chriss. Les Warriors viennent d’annoncer qu’ils s’en débarrassent, juste avant que son contrat ne devienne garanti demain à hauteur de 1 678 854$, soit le minimum.

Il a fait une saison intéressante et Steve Kerr avaient loué à plusieurs reprises son attitude, sa progression et son apport. Il a tourné à 7.3 points à 49.2%, 5.4 rebonds et 1.9 passes en 17.8 minutes sur 36 matchs.

A sa place les Warriors vont transformer le contrat de Damion Lee, signé en two-way contract, en contrat normal. Ce dernier fait une bonne saison, excellent dernièrement, avec 12.5 points à 42.5% dont 38.3% à 3-pts, 5.3 rebonds et 2.2 passes. Il allait rapidement arriver à son quota de 45 jours en NBA.