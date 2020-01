Le gène clutch ça ne se perd pas; Damian Lillard : « J’ai vu Carmelo Anthony s’élever, et je me suis dit que ça allait rentrer »

A égalité 99-99 avec les Raptors et 13.6 secondes à jouer, les Portland Trail Blazers allaient forcément mettre le ballon dans les mains de Damian Lillard, mais les champions ont bien senti le coup.

« L’action était dessinée pour donner le ballon à Dame, mais ils l’ont pris à deux sur la remise en jeu. CJ s’est retrouvé ouvert et a fait une bonne lecture en voyant Melo. C’était juste du basket. Mais au départ sur la remise en jeu l’objectif était de donner le ballon, mais ils nous l’ont empêché. » Terry Stotts

Les Blazers ont changé de plan et c’est Carmelo Anthony qui s’est retrouvé avec le ballon de la gagne, une position qu’il affectionne tout particulièrement et il n’a pas laissé passer l’occasion :

Il a rentré son 17ème shoot pour passer devant dans les 5 dernières secondes d’un match, le meilleur total de la ligue depuis 2003-04 puisque personne d’autre n’en a mis plus de 13.

« Un gars avec ce genre de qualités, c’est juste une question d’opportunité. Il avait un gars sur lui et il est allé sur son spot. Une fois sur son spot, je l’ai vu s’élever, et je me suis dit que ça allait rentrer. » Lillard

« Une fois que CJ a ressorti sur moi, j’ai vu le défenseur venir sur ma droite, et cela m’en en quelque sorte donné tout le côté gauche pour aller sur mon spot. C’est quelque chose sur lequel je bosse tous les jours. Je me suis senti bien, je voulais juste bien relâcher le ballon et c’est ce qui s’est passé. » Carmelo