Une étape importante pour Zion Williamson

Blessé depuis le 13 Octobre, le phénomène Zion Williamson serait sur la bonne voie pour effectuer un retour à la mi-janvier. Son coach, Alvin Gentry a répondu aux questions de NBA.com après une session d’entraînement où le jeune prodige a effectué son premier 5 contre 5. Il est question de bien protéger son joueur à propos de sa reprise. Il assure d’ailleurs que le numéro 1 de la dernière draft n’a rien perdu.

« Évidemment, sa condition physique sera la chose la plus importante à gérer, mais vous savez, vous ne perdez pas votre sens du jeu et il est un très bon passeur, un passeur volontaire, donc tout ira bien. » A déclaré Gentry. « Il faut se mettre en forme pour le basket-ball, et ça va être un processus gérer sa condition physique pour un retour. Il a hâte d’être sur le terrain et tous ses coéquipiers ont hâte qu’il soit sur le terrain, mais c’est un processus étape par étape qu’il faut suivre pour que ce soit fait de la bonne façon. Il n’y a pas de date en soi, mais on espère que ce sera bientôt. »

Si tout se passe bien, Zion Williamson n’aura alors besoin que de quelques bons entraînements supplémentaires sans contre-indication du staff médical pour espérer un retour sur les parquets du Smoothie King Center. Un retour prévisionnel se portrerait, après le road trip de trois matchs de l’équipe à New York, Boston et Detroit, qui se termine lundi prochain. La date du 16 Janvier semble idéale sur le papier avec une confrontation à domicile contre le Jazz. Quoi qu’il en soit, il est d’ores et déjà certain que le joueur subira une restriction de minutes lors de son retour afin de le faire revenir petit à petit. Alvin Gentry a d’ailleurs expliqué qu’il ne prendrait aucun risque avec son joueur.

« Nous voulons nous assurer que tout est en place et nous prendrons notre temps. » A expliqué le coach. « Il y aura certainement des restrictions de minutes imposées à Williamson pour son retour. Il est évident qu’il ne va pas jouer 30 minutes par match. Ce sera un processus lent pour qu’il obtienne toutes les minutes qu’il mérite. »

Lonzo Ball en grande forme dernièrement avec plus de 20 points de moyenne sur les 4 derniers matchs s’est d’ailleurs exprimé quant au retour prochain de son coéquipier. Le meneur des Pelicans a expliqué que son retour allait être incroyable et surtout pour son jeu.

« Nos jeux se complètent l’un l’autre. » A déclaré Ball. « D’autant plus que les ball-handlers ont de multiples options lorsque Zion est sur le terrain. Ca va ouvrir créer beaucoup d’espaces pour les tireurs, c’est sûr, parce que les gens vont suivre Zion à l’intérieur de la raquette. »

Une chose est sûre, le phénomène Zion Williamson est bel et bien sur le retour et ce pour le plus grand plaisir des supporters de la Nouvelle Orléans.