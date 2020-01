Le duel historique entre James Harden et Trae Young

Son 9/34 aux tirs (19/23 aux lancers-francs) dont 4/20 à 3-points n’ont empêché James Harden de compiler 41 points (22 dans le 1er quart-temps), 10 rebonds et 10 passes pour son deuxième triple-double d’affilée, et de mener Houston à une victoire 122-115 cette nuit. En face Trae Young était lui aussi en triple-double avec 40 points ou plus (42 points à 11/30, 16/18 aux lancers-francs, 4/11 à 3-points, 13 rebonds et 10 passes) et c’est la première fois dans l’histoire NBA que deux joueurs sont en triple-doubles avec ce minimum de points.