Les Sixers seraient intéressés par 6 joueurs

On le sait, les Philadelphia Sixers chercheraient à se renforcer, auteur d’un début de saison en dent-de-scie et plutôt décevant. Récemment il s’est murmuré qu’ils seraient à la recherche d’un extérieur shooteur, capable de manier le ballon, mais leurs recherches ne s’arrêtent sans doute pas à ça. Et si on en croit The Ringer, ils auraient exprimé leur intérêt pour pas moins de 5 joueurs, dont on connait les noms :

Malik Beasley (Nuggets)

Glenn Robinson III (Warriors)

Davis Bertans (Wizards)

E’Twaun Moore (Pelicans)

Andre Iguodala (Grizzlies)

Robert Covington (Wolves)

Moore, Glen Robinson III et Convington, sans être de grands shooteurs, peuvent mettre dedans et sont à des niveaux différents, de bons défenseurs. Andre Iguodala aussi, même si pour le shoot, ce n’est pas trop ça. Ce dernier amènerait du playmaking, de l’expérience et de la défense. Beasley, auteur d’une saison décevante aux Nuggets, pourrait apporter du scoring en sortie de banc. Quant à Bertans c’est bien sûr pour du shoot extérieur puisqu’à l’heure actuelle en NBA on ne fait pas beaucoup mieux en termes de volume et de pourcentage.

Il faudra sans doute mettre le prix pour Covington, Iguodala et Bertans, et les Sixers n’ont peut-être pas les atouts nécessaires. Ils sont en effet limités dans ce qu’ils peuvent offrir. Il y a des jeunes comme Zhaire Smith, Matisse Thybulle (qu’ils ne seraient pas très chauds pour échanger vu des dispositions en défense) puis quelques tours de draft : leurs premiers tours 2021, 2022, 2023, plus deux seconds tours 2020 (via Hawks et Knicks). Ils ont également potentiellement un pick protégé Top 20 d’OKC (qui deviendra sans doute deux seconds tours en 2022 et 2023). Rien de bien extraordinaire…