Luka Doncic : « Je ne peux pas répéter ce que m’a dit Kobe Bryant, mais son accent slovène est très bon »

Depuis son arrivée en NBA il y a un an et demi, Luka Doncic est devenu un des meilleurs joueurs de la NBA. Le Slovène est la star des Mavericks et il pose des statistiques incroyables tous les soirs, au point d’être dans la course au MVP. Pas mal pour un deuxième année… Il est tellement fort que ça le surprend lui-même.

« Ce qui me surprend le plus, je dirais que c’est la manière dont je joue. Je ne m’y attendais pas non plus. J’ai beaucoup travaillé cet été, j’ai eu beaucoup de temps. J’ai passé trois semaines à travailler, et ça m’a beaucoup aidé. » Luka Doncic.

Et son niveau de jeu a inspiré à Jerry West des commentaires très élogieux. La légende de la NBA estime qu’il va dépasser Dirk Nowitzki et devenir le meilleur Maverick de l’histoire. De quoi un peu mettre la pression…

« C’est incroyable d’entendre ce genre de choses, mais pour devenir même ne serait-ce qu’un petit peu comme Dirk, je vais avoir besoin de chance et le dépasser ça va être très dur. J’ai de la pression depuis que j’ai 13 ans, quand j’ai quitté la Slovénie tout seul pour venir à Madrid. J’ai de la pression chaque jour depuis ce moment-là, donc je ne la ressens plus. » Luka Doncic.

Dirk, justement, a pris sa retraite l’année dernière, et a donné les clés du camion à Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Ça n’a pas beaucoup changé. C’était plus facile pour moi d’apprendre de Dirk, c’était quelque chose d’incroyable. Il a donné à moi et Kristaps Porzingis cette franchise pour que l’on puisse continuer à la faire vivre. On y arrive bien cette saison et j’espère que ça va continuer. »

Il y a quelques jours, à l’occasion d’un match contre les Lakers, les spectateurs ont pu assister à une scène étonnante. Sur une remise en jeu, Kobe Bryant, assis au premier rang, s’est adressé au Slovène dans sa langue natale. Ce qui a surpris le sophomore. Et manifestement, ce n’était pas des mots doux.

« Je ne peux pas dire ce qu’il m’a dit. Quelqu’un parlait dans ma langue, je me suis tourné et j’ai vu que c’était lui. J’étais choqué. En plus, son accent est très bon. Je connais Kobe depuis longtemps et il est incroyable. Je l’ai beaucoup regardé joué. Je préférais LeBron James mais j’ai beaucoup regardé Kobe. » Luka Doncic.

Et justement, James était lui sur le terrain.

« Je me rappelle, le premier match contre LeBron j’étais nerveux. C’est le genre de sentiments qui arrive quand on joue contre son idole. C’est différent maintenant avec l’expérience. Maintenant c’est différent mais il y a toujours de la pression. Et c’est toujours bizarre d’entrer sur le terrain et de le voir là. Tout est arrivé très vite pour moi. Il y a deux ans, je jouais au Real Madrid et j’avais 18 ans. Vraiment, c’était rapide. » Luka Doncic.

Doncic tourne à 29,6 points, 9,7 rebonds et 9 passes décisives par match cette saison.

Via Yahoo Sports.