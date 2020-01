Les Pacers refuseraient les avances pour Myles Turner

A l’approche de la deadline des transferts, beaucoup de noms circulent, certaines équipe entretenant des discussions même pour des cadres. Aux Pacers les cadres se nomment Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, Myles Turner et Domantas Sabonis. Il y a quelques mois il y avait eu des rumeurs au sujet de la mise sur la liste des transferts de l’intérieur lituanien, balayées par sa prolongation de contrat et son importance depuis le début de saison.

Les Pacers ont misé sur une raquette Sabonis – Turner, qui pour le moment fonctionne pas trop mal même si le rôle de Turner est peut-être inférieur à celui qu’il aurait aimé. En l’absence d’Oladipo, Brogdon et Sabonis sont clairement les deux go-to guys (via pick & roll notamment) et quand il est avec le Lituanien sur le terrain il a très peu de tickets shoot. Il ne s’en est pas plaint et les Pacers semblent avoir l’intention de continuer dans cette voie si on en croit ESPN. En effet, les dirigeants rembarreraient toutes les équipes qui appellent pour en savoir plus sur la disponibilité du pivot.

Depuis le début de saison Turner affiche 12.9 points à 45.7% dont 35% à 3-pts, 6 rebonds et 2 contres en 29.6 minutes, des stats finalement assez similaires à celles de l’an passé