Kyrie Irving : « Quand tu es un grand joueur, tu es capable de jouer avec n’importe qui »; Atkinson : « J’avais peur qu’il essaie de forcer »

19 minutes et 46 secondes, c’est le temps qu’a passé Kyrie Irving sur le parquet du Barclays Center lors de la victoire 108-86 des Nets sur Atlanta dimanche soir. Le meneur, qui jouait son premier match depuis le 14 novembre après 26 matchs manqués en raison d’une blessure (bursite) à l’épaule droite, a terminé meilleur marqueur du match avec 21 points à 10/11 dont 1/1 à 3-points (soit 90.9% de réussite, son meilleur pourcentage en carrière sur un match), 4 rebonds et 3 passes. Talk about efficiency.

« J’aime le basket man […] Il m’a tellement manqué. C’était long. J’ai dû répondre à beaucoup de questions par rapport à l’état de mon épaule, quelle était la meilleure option pour moi sur le long terme… Maintenant je suis là et je suis de retour le jour de l’anniversaire de ma sœur en plus, le timing est très important pour moi, je suis simplement heureux et reconnaissant. Mais c’était long de revenir, j’ai raté 26 matchs. Tu n’as jamais envie de manquer le moindre match, de laisser tes coéquipiers. Donc content d’être de retour. » Kyrie Irving « J’ai aimé qu’il ne force rien, il a simplement joué comme un pro. J’avais peur qu’après une telle absence, il essaie de forcer les choses. Mais non, il était parfaitement dans le rythme. » Kenny Atkinson

Premier élément rassurant également, Atkinson l’a associé à Spencer Dinwiddie (toujours titulaire dans le backcourt, Garrett Temple a retrouvé le banc), qui avait assumé son rôle de starter en son absence, pendant 14 minutes. Dinwiddie (+30) a terminé à 7 points à 2/7 mais aussi 4 rebonds et 8 passes décisives. Le plus/minus d’Irving avec lui a été de +25.

« Quand tu es un grand joueur, un grand esprit du basket, tu es capable de jouer avec n’importe qui sur le terrain. Tu sais t’ajuster. Je n’ai pas essayé d’arriver en étant trop agressif. » Kyrie Irving « C’est un attaquant phénoménal. Et on n’a pas non plus joué contre la Legion of Booom (surnom donné à la défense des Seattle Seahawks en NFL, ndlr). » Spencer Dinwiddie

Après le match, Irving a aussi répondu à une question concernant les critiques dont il fait l’objet, notamment celles qui l’accusent d’être un « tueur d’alchimie » dans un vestiaire.

« Je ne vais pas être mesquin, mais beaucoup de choses ont été dites sur ce que j’apporte de négatif dans un vestiaire. Mais je vais continuer à être moi, c’est comme ça que j’en suis arrivé là. » Kyrie Irving

via New York Post