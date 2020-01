Enes Kanter va ouvrir une école pour des enfants de familles aux revenus modestes à Oklahoma City

Quand il était petit, Enes Kanter voulait déjà devenir basketteur professionnel. Au point d’effrayer ses parents, qui ne voulaient pas qu’il laisse tomber l’école. Du coup, il leur a fait une promesse.

Et cette promesse va bientôt devenir réalité, puisque le pivot turc a annoncé qu’il comptait ouvrir the Enes Kanter School for Exceptionnal Learning à Oklahoma City en automne 2021.

« Qui ouvre une école ferme une prison. Et si vous regardez ce qu’il se passe dans notre monde en ce moment, il y a beaucoup de problèmes à cause de personnes non éduquées. C’est mon avis en tout cas. Donc si on éduque la jeunesse, on pourra résoudre ce problème. C’est la raison pour laquelle je trouve que c’est important, spécialement aux États-Unis. Je rends aussi un peu à ce pays, parce qu’il m’a beaucoup donné. Vu tout ce qu’il s’est passé avec la Turquie, ils m’ont donné une famille et un toit. Quand ma carrière sera terminée, je veux regarder derrière moi et voir que j’ai inspiré des gens, que j’ai changé des vies. Parce que regarder derrière soit et se dire : « Oh, je tourne en double double, j’ai 15 points et 10 rebonds de moyenne ! » C’est bien, mais ce n’est pas super. Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que quand on a une opportunité, il faut la prendre et changer des vies. » Enes Kanter.