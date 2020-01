Les Toronto Raptors remportent un nouveau trophée décerné par la NBA

La NBA a remis un nouveau trophée ce mardi lors de l’annuel NBA Sales & Marketing Meeting à Miami : celui de l’équipe de l’année (NBA Team of the Year Award). Celui-ci a été attribué aux champions en titre, les Toronto Raptors. À l’occasion de ces NBA Team Sales & Marketing Awards, la ligue avait invité les 30 franchises à envoyer leur candidature pour différents trophées.

Toronto a été récompensé pour ses réalisations dans différents domaines comme la billetterie, les partenariats, les expériences fans, le marketing, le digital média, l’innovation ou encore les « business analytics ».

12 catégorie au total composent cet événement, et 22 équipes ont reçu un trophée. Toronto a reçu 6 trophées, devant les Clippers (5), les Lakers et le Heat (4 chacun). Dallas a de son côté décroché le trophée NBA Inclusion Leadership Award, et les Bucks et les Kings sont repartis avec le NBA Inclusion Innovation Award.

via Raptors