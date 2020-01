- in Dallas Mavericks

By ClemFiz

Luka Doncic : « Ils faisaient des prises à deux à chaque fois, et j’aime ça »

Pour leur deuxième match de back-to-back, les Mavericks, sortis d’une victoire de 27 points sur Golden State, avaient rendez-vous à Sacramento mercredi. L’équipe, 73 points en 1ère mi-temps, a dominé le match de bout en bout avant de lâcher du lest dans le dernier quart (perdu 30-19). Luka Doncic a été historique en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à compiler au moins 20 points (25 dont 11 dans le 3ème quart dominé 37-26), 15 rebonds (15) et 15 passes (17) dans un match.

« Ces chiffres sont juste dingues. C’est difficile à imaginer. Ils le trappent partout sur le terrain à chaque fois. Il bat les trappes et joue d’une très belle façon en sortie de trappes. » Rick Carlisle

Son 20ème triple-double en carrière et son 12ème cette saison, malgré un 0/5 à 3-points (8/18 aux tirs, 9/10 aux lancers).

« Je dois m’entraîner sur ces 3-points, je n’étais pas à mon meilleur niveau. Ils faisaient des prises à deux à chaque fois, et j’aime ça. Le basket se joue à 5 donc quelqu’un va être ouvert s’ils sont à deux sur moi. » Luka Doncic

via ESPN