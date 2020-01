Sekou Doumbouya : « Les gens disaient que j’étais ‘nonchalant’, mais quand j’arrive, je suis prêt à jouer »

Titulaire depuis seulement 2 semaines, Sekou Doumbouya a été l’homme du match pour les Pistons (15-27, 10èmes de la conférence Est), vainqueurs d’une équipe de Boston bien mieux classée (27-12, 3ème) et qui restait sur 2 victoires de rang. Le 8ème choix de la draft a battu son record en carrière avec 24 points à 10/13 en 27 minutes de jeu.

« On a bien joué ensemble, on a partagé le ballon, on a shooté à 60% et 28 passes décisives je crois (30 en fait), c’est très bien, tout le monde était sur la même longueur d’ondes et prêt pour ce match. (sur comment il s’est senti) Normal, comme tous les jours (sourire), tu dois saisir les opportunités quand tu en as, jouer ton jeu, ne pas essayer d’en faire trop, jouer de la bonne façon, et c’est tout. » Sekou Doumbouya