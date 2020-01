Doc Rivers sur Kawhi Leonard, intenable : « Cela se voit qu’il est en meilleure santé »

En l’absence de Paul George, blessé, Kawhi Leonard a pris les choses en main lors des derniers matchs et il évolue à un très très haut niveau, en grande forme.

« Comme quelqu’un l’a dit avant la rencontre, cela se voit qu’il est en meilleure santé. Il est en meilleure condition physique. Il s’habitue à jouer avec de nouveaux joueurs et apprend à les connaître. Ils commencent eux aussi à s’habituer à lui et vous voyez qu’il y a des progrès. »

Cette nuit face à Orlando il a signé 32 points à 12/20 dont 4/7 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes pour guider les siens à une large victoire.

« Mon boulot est d’aller sur le terrain et d’être agressif, vous voyez ce que je veux dire. Si je dois prendre un shoot ou créer une action pour un coéquipier…Même chose en défense. J’essaye juste d’apporter de l’énergie à mon équipe, une certaine passion et de me battre durement pendant 48 minutes. »