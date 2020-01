Le superbe duel à distance Giannis Antetokounmpo – Kemba Walker

- in Boston Celtics

By Christophe Brouet

Gros duel cette nuit entre Kemba Walker (40 points à 14/23 dont 4/11 à 3-pts, 11 rebonds et 2 passes) et Giannis Antetokounmpo (32 points à 11/22 dont 0/5 à 3-pts, 17 rebonds, 7 passes et 2 contres)