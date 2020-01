Jimmy Butler sur Kendrick Nunn : « Il sera en NBA pendant longtemps »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Tout juste auteur de son record en carrière face aux Spurs avec 33 points, le rookie Kendrick Nunn a continué sur sa lancée cette nuit à OKC avec 22 points à 9/17 dont 3/5 à 3-pts. Non drafté et après une saison en G-League, il confirme match après match que son début de saison en boulot de canon n’était pas un coup de feu passager.

« Il bosse, tout simplement. J’ai le sentiment que c’st de là que vient ta confiance, que ce soit en défense quand tu bosses sur les schémas et tout, ou en attaque, que tu bosses ton shoot, que tu travailles sans cesse sur ton jeu. Il sera dans la ligue pendant longtemps. » Jimmy Butler

Nunn s’est montré important en fin de rencontre, auteur de 14 points après la pause. Il a notamment planté un tir à 3-pts capital à 5’40 de la fin. Avec ce succès le Heat de Miami conforte sa seconde place, au-delà des attentes en début de saison, mais la mayonnaise a pris et beaucoup de joueurs se sont révélés : Nunn bien sûr, mais aussi Duncan Robinson et Bam Adebayo, alors que Tyler Herro s’est rapidement fait une place en NBA. Depuis le début de saison Jimmy Butler n’a pas à tirer la couverture à lui à l’image de cette nuit puisqu’il n’a pris que 8 tirs pour 14 points, 10 rebonds et 7 passe.s