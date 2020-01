Chris Paul agresse d’entrée des Blazers affaiblis et OKC se reprend

Danilo Gallinari absent pour repos, les tickets shoots se sont multipliés pour Chris Paul, auteur de 30 points dans la victoire 119-106 d’Oklahoma City (24-19) face à Portland (18-26) cette nuit. Shai Gilgeous-Alexander ont suivi avec 22 points à 10/17, 10 rebonds et 5 passes, Dennis Schröder 15 points à 5/11 et 4 passes et Nerlens Noel 15 points à 6/7, 5 rebonds et 2 contres.

Avec seulement 8 joueurs disponibles suite aux transferts de Kent Bazemore et Anthony Tolliver (envoyés à Sacramento en échange de Trevor Ariza, Wenyen Gabriel et Caleb Swanigan) et en l’absence de C.J. McCollum (cheville), les Blazers ont été menés par les 34 points (10/23, 6 passes) dont 24 en première mi-temps d’un Damian Lillard pourtant malade et les 30 points (record en carrière) de Gary Trent Jr..

Avec les 21 points de Paul en première mi-temps, le Thunder (51.8% aux tirs contre 42.9%) a pris les devants 64-57 à la pause avant de dominer la seconde mi-temps (87-77 après 3 quarts-temps) 55-49. Carmelo Anthony a été limité à 9 points à 4/13 contre son ancienne équipe. Le Thunder restait sur 2 défaites avant ce succès. Côté Blazers, c’est une 2ème défaite d’affilée.