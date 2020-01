Avec un énorme Ben Simmons et un excellent finish, les Sixers enfoncent un peu plus Brooklyn

Tout juste élu joueur de la semaine, Ben Simmons a fait honneur à son titre en réalisant une énorme prestation pour mener les Sixers à une 4ème victoire de suite malgré l’absence de Joel Embiid. Ils l’emportent à Brooklyn sur le score de 117-111 et portent ainsi leur bilan à 29-16 alors que les Nets perdent leur 11ème match en 13 sorties et sont menacés avec 18 victoires et 24 revers.

Simmons sort un bon gros triple-double en l’absence de Kyrie Irving avec 34 points à 12/14, 12 rebonds, 12 passes, 5 interceptions et 2 contres en 42 minutes ! Al Horford, clutch, n’est pas en reste puisqu’il signe 19 points à 9/15 et Furkan Korkmaz, même s’il a perdu sa main chaude (10 points à 3/11 dont 3/8 à 3-pts), a mis un 3-pts capital dans la dernière minute. Les Sixers rentrent seulement 44.7% de leurs tirs dont un 13/39 de loin, mais prennent 12 rebonds offensifs et perdent surtout 10 ballons de moins que Brooklyn. Ces derniers se sont appuyés sur Spencer Dinwiddie et Caris LeVert, mais les deux ont été maladroits avec respectivement 22 points à 6/17 et 16 points à 6/16. Timothé-Luwawu Cabarrot est lui excellent avec 12 points à 4/4 dont 3/3 ) 3-pts. A noter le super match de Nic Claxton (15 points et 4 rebonds).

Les Nets ont fait la course en tête une grande partie du match, comptant entre 8 et 12 points d’avance du début du premier quart à la fin du 3ème. Philly a choisi le meilleur des moments pour passer un run entre la fin du 3ème et le début du 4ème. Sous l’impulsion de Ben Simmons ils ont passé un 15-0 pour prendre la tête 97-91. Al Horford a apporté sa pierre à l’édifice et à 6 minutes de la fin Philly était en position idéale 105-96. Dinwiddie et LeVert n’ont pas baissé les bras et ont ramené Brooklyn à un point avec 4 minutes à jouer. Les 2 équipes ont multiplié les échecs jusqu’à un tir à 3-pts d’Horford à 82 secondes du terme. Derrière il a mis également un layup pour permettre à Philly de conserver 4 points d’avance dans la dernière minute, mais Brooklyn a répondu à chaque fois. Furkan Korkmaz a mis un gros shoot derrière l’arc, et la réponse de Dinwiddie n’a mis que 3.5 secondes pour arriver. Obligés de faire faute, les Nets ont envoyé Josh Richardson sur la ligne, qui n’a pas tremblé, game over.