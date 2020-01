Mike D’Antoni : « C’est un choix à faire. C’est notre choix »

Pendant 41 minutes et malgré un énorme coup de chaud de Chris Paul en première mi-temps, les Rockets contrôlaient leur match face à OKC, encore en tête de 15 unités avec 7 minutes à jouer. Puis à coup ça a été le trou noir pour les hommes de Mike D’Antoni, qui ont sombré, encaissant un terrible 17-1. Ils n’ont pas résisté au comeback du Thunder, qui l’emporte finalement 112-107 grâce à un dernier acte remporté 41-20 avec 15 points de Dennis Schröder dans les 12 dernières minutes et 12 de Danilo Gallinari. Les Rockets ont shooté à 36% en 4ème quart dont un horrible 1/11 à 3-pts.

Russell Westbrook n’a pas grand-chose à se reprocher avec 32 points à 16/24, 11 rebonds et 12 passes, mais son acolyte James Harden a vécu une soirée cauchemardesque avec 29 points à 9/29 dont un ahurissant 1/17 à 3-pts, égalant son propre record de shoot à 3-pts ratés sur un match. Mais outre la maladresse en attaque, c’est la défense, affreuse, qui a coûté la défaite aux Texans.

Sur les 6 dernières rencontres, James Harden est à la peine offensivement alors que Westbrook est lui enfin dans le rythme. Le barbu shoote à 34.8% dont 23.9% à 3-pts sur les 6 dernières rencontres et après le match on a pu le voir faire une séance de shoots pour retrouver son mojo.

Following a blown 17-point lead in a 112-107 loss to the #Thunder—with a 9/29 shooting performance (including 1/17 from beyond the three-point line)—@JHarden13 is out here on the Toyota Center floor going through his pregame shooting routine. #OneMission pic.twitter.com/0wBbI6lPzY

— Adam Clanton (@adamclanton) January 21, 2020