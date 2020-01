Robert Covington insensible aux rumeurs de transfert

A l’approche de l’ouverture de la trade deadline, les rumeurs vont bon train et ces derniers jours elles étaient à chercher du côté du Minnesota. Après l’officialisation du transfert du Jeff Teague vers les Hawks, c’est l’ailier Robert Covington qui serait ciblé par plusieurs équipes (Mavericks et Sixers en tête).

Pour autant, le Timberwolf semble serein face à cette rumeur.

« Je ne suis pas concentré là dessus. Ma principale préoccupation reste l’équipe et ce que je fais tous les jours. Je ne vais pas être touché par ces rumeurs, je suis un Timberwolf et c’est ce sur quoi je me concentre » déclare l’ailier.