Avec un grand Kawhi Leonard et un Landry Shamet clutch, les Clippers résistent aux Mavs et enchaînent

Les Los Angeles Clippers enchaînent un 4ème succès de rang en dominant à l’extérieur un concurrent direct, les Dallas Mavericks. Ils l’emportent sur le fil 110-107, mettant ainsi fin à la série de 4 succès de rang des Mavs. Ils affichent désormais 31 succès pour 13 défaites alors que les Mavs sont à 27-16.

Kawhi Leonard poursuit sur sa lancée avec un 6ème match de suite à au moins 30 points malgré de la maladresse extérieure : 36 points à 12/29 dont 1/9 à 3-pts, 11 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres. Les deux équipes n’ont pas été en grande réussite, notamment les Clippers, limités à 37.1% dont un 12/38 à 3-pts. Mais ils compensent avec 20 rebonds offensifs et 10 ballons perdus. Landry Shamet a été très précieux avec 18 points à 5/8 à 3-pts, dont un capital en fin de rencontre. Lou Williams (16 points à 5/19 dont 3/11 à 3-pts) et Montrezl Harrell (12 points ) 5/13 et 9 rebonds) apportent leur pierre à l’édifice malgré leur maladresse. En face, comme toujours c’est Luka Doncic qui a mené la danse avec 36 points à 12/26 dont 3/12 à 3-pts, 10 rebonds et 9 passes mais il n’a pas été très bien épaulé par le reste du 5 majeur. Pour son retour Kristaps Porzingis a arrosé ave 10 points à 4/17 dont 1/8 à 3-pts et 9 rebonds alors que Tim Hardaway Jr. signe 13 points à 4/12. ais la mauvaise nouvelle c’est la blessure de Dwight Powell en début de rencontre. On craint une rupture du tendon d’Achille pour lui.

Après 20 premières minutes équilibrées où on a eu un chassé-croisé, les Clippers ont pris les commandes sur un run pour finir la première mi-temps. Sous l’impulsion de Landry Shamet pour passer un 22-3 à Dallas et se retrouver aux commandes 55-42 puis finalement 60-49 à la pause. Mais Dallas s’est accroché et a grappillé petit à petit son retard grâce à Doncic et THJ en 3ème acte, profitant aussi de la maladresse des Clippers, limités à 22 points.Le Slovène a ramené les siens à seulement 4 unités en toute fin de quart, 82-78. Un nouveau match a commencé puisque grâce à une bonne seconde unit, Dallas est revenu à hauteur et les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Résultat, à 3’08 de la fin Dallas menait 98-97 sur un alley-oop de Maxi Kleber.

Landry Shamet est alors entré en scène avec un premier tir à 3-pts, puis un second après deux lancers de Montrez Harrell. Il a conclu un 8-0 qui a mis KO les Mavs et a donné l’avantage 105-98 aux Clippers à 1’43 du buzzer. Après un temps mort, Doncic a scoré mais Kawhi Leonard a ajouté un tir derrière l’arc. Doncic a répondu du tac au tac pour entretenir l’espoir, surtout que les Clippers ont raté une bonne occasion de plier l’affaire et c’est finalement Kleber qui a remis Dallas à seulement 3 points. Les Mavs ont eu une occasion d’égaliser puisque Delon Xirght a intercepté une mauvaise passe de Shamet, mais sans temps mort, Hardawxay Jr. a échoué à 3-pts, scellant quasiment le sort du match. JaMychal Green a raté ses deux lancers, tout comme Luka Doncic, et c’est finalement Kawhi Leonard qui a plié l’affaire.