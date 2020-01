Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

01h00 : Detroit Pistons – Sacramento Kings

Marvin Bagley est out

Reggie Jackson jouera

Markieff Morris (orteil) est incertain

Andre Drummond (lèvre) est incertain

01h00 : Orlando Magic – Oklahoma City Thunder

Abdel Nader est out

Terrance Ferguson est out

Nerlens Noel (cheville) est incertain

Steven Adams (cheville) est incertain

01h00 : Toronto Raptors – Philadelphie 76ers

01h30 : Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers

Paul George est out

Kawhi Leonard est out

Patrick Beverley est out

DeAndre Bembry est out

Trae Young (cuisse) est incertain

Austin Rivers (pouce) est incertain

Alex Len (dos) est incertain

01h30 : Miami Heat – Washington Wizards

Anzejs Pasecniks est out

Tim Frazier est out

Goran Dragic (genou) devrait jouer

Dunvan Robinson (cheville) est incertain

Jimmy Butler (hanche) devrait jouer

Marcus Morris (cheville) est incertain

01h30 : New York Knicks – Los Angeles Lakers

Rajon Rondo (doigt) devrait jouer

Anthony Davis (fessier) devrait jouer

Dennis Smith Jr. (oblique) est incertain

01h30 : Boston Celtics – Memphis Grizzlies

Kemba Walker jouera

Jaylen Brown est out

02h00 : Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves

Lauri Markkanen (cheville) est incertain

02h00 : Houston Rockets – Denver Nuggets

Gary Harris (adducteur) est incertain

Paul Millsap est out

Jamal Murray est out

Mason Plumlee est out

03h00 : Phoenix Suns – Indiana Pacers

Cam Johnson (quad) est incertain

Aron Baynes est out

Aaron Holiday (pouce) est incertain

03h30 : New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs

Zion Williamson (genou) devrait jouer

Rudy Gay jouera

Derrick Favors (dos) devrait jouer

Kenrich Williams est out

Jahlil Okafor (dos) devrait jouer

JJ Redick (ischio) est incertain

Josh Hart (cheville) est incertain

Jrue Holiday (coude) devrait jouer

DeMarre Carroll est out

04h00 : Golden State Warriors – Utah Jazz