By Christophe Brouet

Si on ne parle que de Zion Williamson ce matin, LaMarcus Aldridge a lui aussi sorti une grosse performance et surtout permis aux Spurs de l’emporter en compilant 32 points à 12/20 dont 1/4 à 3-pts, 14 rebonds, 2 passes, 2 contres et 1 interception.