Les Mavs auraient contacté Joakim Noah

Suite à la rupture du tendon d’Achille de leur pivot titulaire Dwight Powell (28 ans, 2,08 m, 9.4 points à 63.8%, 5.7 rebonds et 1.5 passe par match en 40 rencontres et 26.5 minutes de moyenne par match), les Dallas Mavericks auraient selon Tim MacMahon (ESPN) pris contact avec Joakim Noah.

L’équipe, préoccupée par la santé de ce dernier, envisageraient plusieurs options dont également la recherche d’un remplaçant à Powell pour le reste de la saison en G-League et à l’étranger.

Début novembre, des nouvelles rassurantes de Noah avaient été données par Brian Windhorst, qui avait indiqué que le Français s’était remis à l’entraînement après une blessure « sérieuse » survenue l’été dernier. Un mois plus tard, on avait appris que le pivot, testé par les Lakers (qui lui ont préféré Dwight Howard) avait mis un vent à des Blazers intéressés cet été.

