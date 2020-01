Michael Jordan évoque les moyennes folles de James Harden, l’évolution de la NBA et comment il s’y serait adapté

Le jeu a énormément évolué ces dernières années et cette saison est une des plus prolifiques de l’histoire. Le shoot à 3-pts est devenu roi et beaucoup de joueurs affolent les compteurs, à commencer par James Harden. Le barbu pourrait titiller l’incroyable moyenne de Michael Jordan de 37.1 points en 1986-87, la meilleure de l’ère moderne. MJ a justement été questionné sur ce « record »

« Je pense que tous les records c’est en quelque sorte le témoignage du boulot que tu as effectué. Je suis content de l’avoir parce que cela met en lumière à quel point je me suis entraîné et les efforts que j’ai faits. Je pense que ce que vous voyez en James Harden c’est la même chose. Il ne fait pas ça par magie, c’est quelque chose qu’il bosse et qu’il perfectionne à un point où les résultats commencent à se voir. » MJ

Si les fans de la génération Jordan ne sont pas très fans de cette évolution, sa Majesté aime l’évolution qu’a connue la ligue, et l’apport qu’ont eu les Européens

« C’est un jeu fun à regarder, beaucoup de shoots à 3-pts, je pense que les joueurs européens ont élargi le style de jeu en raison de la polyvalence qu’ils ont apporté, ce qui je pense, est positif pour le basket, et qui augmente le nombre de points. Je pense juste que ça ne va cesser de s’améliorer et cela nous pousse, nous Américains, à jouer un basket plus complet. C’est ce que les joueurs européens nous ont appris. Leur éducation en termes de basket nous a été transmise. Je pense que le basket se porte bien. C’est un jeu très fun à regarder. » MJ

Et comment se serait-il débrouillait dans cette ère ?