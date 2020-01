Shaq a rendu hommage à Kobe et Gianna sur les réseaux sociaux :

« Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je ressens dans ce moment tragique avec la perte de ma nièce Gigi, de mon frère Kobe, mon ami, mon partenaire dans nos titres, mon gars et mon pote. Je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. J’en suis malade ! »