Programme NBA : Affiche Nuggets – Rockets; Les Clippers à Orlando; Derby de New York

8 matchs à se mettre sous la dent ce soir dont deux qui démarreront avant minuit. Deux affiches intéressantes entre les Nuggets et les Rockets, puis entre les Spurs et les Raptors. On aura également un derby de New York alors que les Clippers seront à Orlando et les Celtics à New Orleans.

21h30 : Denver Nuggets – Houston Rockets en direct sur beIN Sports 3

22h00 : San Antonio Spurs – Toronto Raptors en direct sur beIN Max 6

00h00 : New York Knicks – Brooklyn Nets

00h00 : Orlando Magic – Los Angeles Clippers

00h00 : New Orleans Pelicans – Boston Celtics

00h00 : Atlanta Hawks – Washington Wizards

00h00 : Memphis Grizzlies – Phoenix Suns

03h00 : Portland Trail Blazers – Indiana Pacers